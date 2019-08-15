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Факты / Украина / Общество

В 2021 году абитуриентам увеличат количество предметов для сдачи ГИА

В 2021 году абитуриенты будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по четырем предметам.

Тест ЗНО

И.о. директора УЦОКО Валерий Бойко сообщил, что два теста из четырех будут двухуровневыми.

Ими станут задания по украинскому языку и математике.

Перспектива 2021-го года. Фактически сейчас есть видение следующего: в отличие от 2020-го и текущего года выпускники, которые будут заканчивать получение полного общего среднего образования в 2021 году, должны будут обязательно пройти государственную итоговую аттестацию не по трем, а по четырем предметам – сказал Валерий Бойко.

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Кроме того, украинский язык и математика будут обязательными для всех независимо от типа учебного заведения. Для сдачи еще одного предмета можно будет выбрать или историю Украины, или иностранный язык.

Четвертый предмет абитуриент будет выбирать из перечня по своему усмотрению.

Ранее Факты ICTV писали о том, что МОН может изменить условия поступления на бюджет.

Фото: УЦОКО

Источник: УНИАН

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