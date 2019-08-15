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Факты / Украина

В Житомире отключили водоснабжение: причины и когда восстановят

В Житомире из-за аварии во время ночного ремонта водосети насосную станцию запустят позже.

В Житомире отключили водоснабжение: причины и когда восстановят

В Житомире с ночи 15 августа отсутствует водоснабжение, которое должны были восстановить в 5.00 утра.

Однако в 6.00 руководитель КП Житомирводоканал Андрей Никитин заявил, что из-за аварии во время ремонта, водоканал вынужден был перенести запуск насосной станции на 8.00.

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Однако впоследствии Никитин отредактировал свой пост и запуск насосной станции перенесли на 10.00.

Ранее Факты ICTV писали, что председателем Житомирской областной госадминистрации назначили Виталия Бунечко.

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