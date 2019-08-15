Оформить биометрический паспорт для ребенка можно с его рождения. Документ будет действительным четыре года.
Забрать готовый паспорт малыша может один из родителей со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка.
Также это может сделать другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.
Цена детского загранпаспорта составляет 682 грн за 20 рабочих дней. За изготовление в течении семи рабочих дней придется заплатить 1034 грн.
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Сделать фотографию на паспорт можно в миграционной службе при подаче документов. Если у ребенка в возрасте до 12 лет с этим возникают проблемы, то можно просто принести фото, которое будет соответствовать следующим требованиям:
- размер 10х15 сантиметров;
- изображено 70% лица;
- белый фон без посторонних предметов;
- четкие контуры;
- без дефектов.
Кроме фото, нужно предоставить оригинал свидетельства о рождении, индивидудальний налоговый номер (если есть), паспорт одного из родителей.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине подорожают паспорта.