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Факты / Украина / Общество

Как оформить биометрический паспорт малышу – инструкция

Оформить биометрический паспорт для ребенка можно с его рождения. Документ будет действительным четыре года.

Біометричний паспорт

Забрать готовый паспорт малыша может один из родителей со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Также это может сделать другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

Цена детского загранпаспорта составляет 682 грн за 20 рабочих дней. За изготовление в течении семи рабочих дней придется заплатить 1034 грн.

Читайте: Как получить биометрический загранпаспорт: инструкция

Сделать фотографию на паспорт можно в миграционной службе при подаче документов. Если у ребенка в возрасте до 12 лет с этим возникают проблемы, то можно просто принести фото, которое будет соответствовать следующим требованиям:

  • размер 10х15 сантиметров;
  • изображено 70% лица;
  • белый фон без посторонних предметов;
  • четкие контуры;
  • без дефектов.

Кроме фото, нужно предоставить оригинал свидетельства о рождении, индивидудальний налоговый номер (если есть), паспорт одного из родителей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине подорожают паспорта.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime

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