Благодаря принятию Кабмином решения о специальной цене газа для Луганской ТЭС в области не будет веерных отключений.

Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай.

– Мы были инициаторами перед премьером принятия этого постановления из-за чрезвычайной ситуации – перехода ТЭС с угля на газ. Это необходимо, чтобы область осталась с электроэнергией, чтобы не было веерных отключений, потому что в случае ее остановки у нас более чем 50% – дефицит мощности. Это жизненно важное решение было принято, – отметил Виталий Сурай.

По его словам, сложная ситуация возникла из-за невозможности поставлять уголь станции по железной дороге, ведь РФ заблокировала поставки угля на станцию. Для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу.

– Вопрос строительства железной дороги связан с поставками угля. Это грузоперевозки, возможность пустить поставки угля на эту станцию. Потому что сегодня единственный путь – через РФ, со стороны Ростовской области. Это вопрос логистики, о котором еще в 2015 году говорили, соединить две железнодорожные ветки – одна из Станицы Луганской в сторону РФ, вторая – Попасная-Купянск. Между ними нет сообщения, они разъеденены. Это стратегический вопрос, дорогу нужно строить. Тогда можно будет поставлять на станцию уголь, – рассказал Виталий Сурай.

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Директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации считает, что без снижения цены газа для Луганской ТЭС в области были бы проблемы с энергоснабжением.

– Решение о цене газа – очень важное. В конце августа у ТЭС есть платежи НАК Нафтогаз Украины, а того объема финансовых средств, которые она зарабатывает при продаже электроэнергии по максимальному тарифу, недостаточно. Был бы небаланс в платежах – Нафтогаз лишал бы номинаций, просто перекрыли бы газ, и область бы обесточили, – считает Виталий Сурай.

Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 14 августа принял распоряжение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС.