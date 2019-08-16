Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток девять раз и в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север три раза.

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– За прошедшие сутки потерь с нашей стороны через вражеские обстрелы не было. С начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня, – доложили в штабе.

К слову, на Донбассе обнаружили российскую военную технику, которая имеет защиту от ядерного удара.