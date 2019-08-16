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Факты / Украина

Ко Дню независимости запускают четыре дополнительных поезда – направления

Ко Дню независимости, 24 августа, Укрзализныця запускает четыре дополнительных поезда.

Потяг

Поезда ко Дню независимости назначены по таким направлениям -Киев-Львов, Покровск-Харьков, Киев-Днепр,  Сумы-Винница. Все они будут курсировать в обоих направлениях.

Поезд Киев-Львов запускают 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева, Покровск-Харьков – 24 и 26 августа, Киев-Днепр и Сумы-Винница – 23 и 26 августа.

Читайте: Погода на День независимости 2019 в Украине (КАРТА)

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

К слову, Факты ICTV писали, куда поехать на День независимости и во сколько обойдется путешествие.

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