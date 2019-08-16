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Факты / Украина

Обыски в Одесском облсовете – ГБР назвало причину

В Одесском областном совете и городском совете Измаила следователи ГБР проводят обыски.

ДБР

По подозрению в растрате не по назначению бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского района, проводится расследование. В его рамках следователи ГБР пришли с обысками в Одесский областной совет и городской совет Измаила.

С 2015 до 2019 года Одесский облсовет выделял средства на ремонт дороги, дома культуры, детско-юношеской спортивной школы и других зданий, однако строительные работы либо не проводили вовсе, либо они выполнялись не в полном объеме.

Также победителей тендера на строительные работы определяли искусственно.

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– Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета, – говорится в сообщении.

Дело квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

К слову, касательно полицейских, которые могли знать о подготовке убийства Виталия Олешко, открыто уголовное производство.

Источник: ДБР

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