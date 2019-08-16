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Факты / Украина / Политика

Разумков назвал наиболее проблемные темы для Слуги народа в новой Раде

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал о том, какие наиболее сложные темы ждут политическую силу в новой Раде.

Дмитро Разумков

Наиболее сложными и проблемными темами для Слуги народа в Верховной Раде IX созыва являются земельный вопрос и быстрое окончание войны.

Рынок земли, конечно, спорный вопрос. Его решение, с одной стороны, может снизить поддержку, но, думаю, нам удастся решить его так, что это сыграет нам только в плюс, – сказал Дмитрий Разумков.

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Также лидер партии Слуга народа заметил, что от политической силы будут требовать быстрого окончания войны.

Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся. И решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе, – добавил Разумков.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что в новой Раде не будет неприкосновенных депутатов.

Фото: Слуга народа

Источник: Новое время

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