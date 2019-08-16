Какие главные анонсированные законопроекты Слуга народа не сможет самостоятельно принять и что сможет заставить представителей партии идти на диалог с другими политическими силами – разбирались Факты ICTV.

Народные депутаты от партии Слуга народа уже две недели как вернулись с интенсива, который проходил в Трускавце. Семь дней они были школьниками, которые только с маленькими перерывами на обед учили азы парламентаризма, законотворчества, экономики, в общем, всего того, чем должны заниматься народные избранники.

Но пока вновь избранные парламентарии делали домашние задания, пытались решать кейсы, в столице команда Слуги народа решала гораздо более важные вопросы. Например, нужно ли ей объединяться с представителями другой партии в коалицию. Ведь Слуга народа на выборах в парламент получила 254 мандата, которых с головой достаточно для создания монокоалиции.

Если сразу после объявления результатов экзит-пола в партии еще что-то говорили о возможной коалиции с партией Святослава Вакарчука Голос, то недавно глава Слуги народа Дмитрий Разумков заявил, что пока коалиционные переговоры ни с кем не ведутся, но политсила готова к политическому диалогу.

Что ж, для принятия большей части законопроектов, кроме изменений в Конституцию, Слуге народа достаточно создать просто монокоалицию. Ведь, согласно закону, чтобы принять решение, нужно 226 голосов. Но среди обещаний партии есть и такие, для реализации которых требуется конституционное большинство, то есть голоса 300 депутатов.

Итак, какие главные анонсированные изменения Слуга народа не сможет самостоятельно принять и что может заставить представителей партии идти на диалог с другими политическими силами – разбирались Факты ICTV.

Снятие депутатской неприкосновенности

Обещание number one и всех времен и народов, а точнее всех украинских политиков, неважно старых или новых.

Предложение снять с депутатов неприкосновенность президент Владимир Зеленский озвучил еще во время своей инаугурационной речи. Но принять изменения так и не смогли. Поэтому, как сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский внесет соответствующий законопроект уже в новую Раду.

Но то, что этот законопроект будет внесен, еще ничего не значит. Даже если все депутаты от Слуги народа проголосуют за него, этого будет мало. Все потому, что неприкосновенность народного депутата прописана в 80 статье (5 раздел) Конституции Украины. А изменения в основной документ могут быть внесены только при условии, что за них проголосуют 300 депутатов.

Да и в самой партии Слуга народа, по словам народного депутата Давида Арахамии, есть те, кто не готов голосовать за этот законопроект. В одном из интервью он отмечал, что это 10-15% среди мажоритарщиков.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что поддержать законопроект о снятии депутатской неприкосновенности могут три партии:

Об этом нужно договариваться. Как минимум с Батькивщиной и Голосом, а также фракцией Европейская солидарность. Я не уверен, что снятие депутатской неприкосновенности, например, поддержит Оппозиционная платформа – За жизнь. А вот три другие фракции вполне возможно, будет зависеть от того, как это будет прописано.

Проведение досрочных местных выборов

Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов, в соответствии со статьей 141 Конституции Украины, проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. То есть, по закону, местные выборы должны состояться осенью 2020 года.

Но для команды президента было бы хорошо провести их осенью 2019 года. Причина этому проста – блестящая победа на парламентских выборах. На волне такого подъема было бы неплохо изменить и местные власти.

Кроме того, если общество дало уже такой карт-бланш для президентской партии на изменения, то грех им не воспользоваться.

Но для проведения досрочных местных выборов нужны 300 голосов поддержки для внесения изменений в основной закон – это, во-первых. А, во-вторых, другие пути проведения таких выборов без изменений в Конституцию невыгодны команде президента.

Почему? Потому что местные выборы в Украине регламентируются не только Конституцией, но и законом о местных выборах и законом о местном самоуправлении. В двух названных документах четко прописаны основания для прекращения полномочий областной, районной, городской, районной в городе, сельского, поселкового совета, сельского, поселкового, городского головы.

Но политолог Владимир Фесенко обращает внимание на то, что норма в Конституции прописана, но, если изменяются полномочия, то меняется и дата:

Дату выборов можно изменить, если изменятся полномочия. И это может стать основанием для изменения даты выборов. Если менять срок полномочий, то есть коллизия, так как это конституционная тема. Если параллельно изменяются функции органов местного самоуправления, то это может быть основанием для досрочного проведения местных выборов.

Но от нормы Конституции никуда не деться. Если внести изменения только в законы, то местных депутатов, городских голов переизберут. Только вот выполнять свои обязанности они будут до момента очередных выборов. То есть власть на местах изменится лишь до октября 2020 года.

Сокращение количества районов и создание префектур

Еще одна недавно анонсированная реформа. По сути, она не является чем-то новым, это лишь продолжение децентрализации, которая направлена ​​на то, чтобы предоставить местным органам власти больше полномочий. Похожую идею предлагало ввести еще правительство Гройсмана. Тогда количество районов хотели сократить до 102.

Команда Слуги народа планирует продолжать реформу децентрализации, поэтому количество районов хотят сократить до 100 и назвать их префектурами. Соответственно, задачей префектуры будет контроль за работой районных и областных советов.

Но, опять же, для введения такой реформы нужно 300 голосов. Потому что изменения придется вносить в Конституцию. Здесь на помощь, скорее всего, могут прийти три партии. Во-первых, партия Голос. В программе политсилы в разделе, посвященном государственному аппарату, указано, что партия готова поддержать децентрализацию и закрепить ее в Конституции:

Мы будем передавать больше полномочий и ресурсов на места. Закрепим децентрализацию и новое территориальное устройство в Конституции. Мы переместим принятие решений как можно ближе к тем, кого они касаются напрямую. При этом будем максимально способствовать дальнейшему созданию и развитию объединенных территориальных общин. Мы создадим условия для привлечения качественных кадров и эффективного управления на местах.

Поддержать закрепление в Конституции децентрализации может партия Петра Порошенко Европейская солидарность. Во-первых, потому что это одна из самых успешных и знаковых реформ, которая была проведена за время его президентства. А, во-вторых, соответствующие намерения задекларированы в программе партии:

Результатом административно-территориальной реформы должна стать передача власти на уровень общин и реформирование и оптимизация административного деления страны. Создание сильных самоуправляющихся общин приблизит государственное управление к европейским стандартам, гармонизирует отношения между украинскими регионами и центральной властью, создаст эффективные предпосылки для притока инвестиций и повышения качества жизни людей в украинских регионах.

А вот поддержит ли закрепление децентрализации в Конституции партия Батькивщина – это уже вопрос. В одном из эфиров Свободы слова на ICTV глава политсилы Юлия Тимошенко выразила свое недовольство тем, что созданные объединенные общины не имеют реальной финансовой независимости.

Поэтому ведущие позиции Батькивщины, по словам Юлии Тимошенко, заключаются в том, что объединение общин должно быть добровольным, земля должна перейти в управление общин, также должно состояться расширение прав местного самоуправления, определены четкие полномочия местной власти и должна появиться реальная финансовая независимость.

Однако чтобы понимать, действительно ли эти партии смогут проголосовать за соответствующие изменения, они должны увидеть, что им предлагают. Какие права там будут принадлежать местной власти, а какие центральной.

Кроме того, нужно также обратить внимание на то, что замена государственных администраций префектурами – это административная реформа, которая касается функций государства и баланса полномочий государства и местного самоуправления.

Количество районов или изменение административно-территориального устройства – это также требует конституционных изменений. Но это одна ситуация. Префектуры и замена районных, областных администраций префектурами и определение их функций – это другая реформа. Это не одно и то же. Хотя они между собой формально связаны и требуют изменений в Конституцию, – говорит политический эксперт Владимир Фесенко.

Кстати, внести изменения в Конституцию относительно децентрализации пытались в 2015 году. Но тогда депутаты не смогли решить, как будет осуществляться самоуправление в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

А еще в проекте закона был прописан достаточно интересный пункт. За президентом хотели закрепить право временно приостанавливать полномочия главы общины, состав совета общины, районного, областного совета и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных Конституцией.

Но вряд ли хотя бы одна из партий пойдет на то, чтобы расширить полномочия президента, если команда Владимира Зеленского предложит подобные изменения в своем проекте.

Учитывая ситуацию, которая сложилась, ясно одно – у Слуги народа могут возникнуть проблемы с выполнением обещанных первоочередных реформ. Однозначно, падение рейтинга и недовольство граждан невыполненными обещаниями не входят в планы партии. Поэтому руководство политической силы может прибегать к различным путям решения вопросов.

Во-первых, Слуга народа может предложить одной или даже нескольким партиям создать коалицию. Или, как вариант, будет сотрудничать с политическими силами парламента без коалиционного соглашения, но тогда придется договариваться о поддержке законопроектов, ища общие решения и компромиссы.

Какой путь выберет команда президента – можно будет наблюдать и прогнозировать после первого заседания новой Рады.

Фото: Слуга народа, Владимир Фесенко

Виктория Гирко