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Факты / Украина

Суд РФ отказал в апелляции еще пяти украинским морякам

Московский городской суд РФ не удовлетворил апелляцию еще пятерых украинских моряков о продлении ареста.

Суд РФ отказал в апелляции еще пяти украинским морякам

Адвокат Николай Полозов сообщил, что Московский городской суд РФ во время закрытого заседания рассмотрел апелляции на продление ареста еще пятерых украинских моряков.

– Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения, – написал Полозов.

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Таким образом под арестом до 24 октября будут находиться украинцы:

  • Владимир Терещенко;
  • Сергей Цыбизов;
  • Андрей Опрыско;
  • Андрей Шевченко;
  • Роман Мокряк.

Апелляцию по следующей группе пленных украинских моряков планируют рассмотреть 21 августа.

К слову, адвокат Николай Полозов считает, что украинских моряков могут освободить до октября 2019 года.

Источник: Николай Полозов

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