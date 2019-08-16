Московский городской суд РФ не удовлетворил апелляцию еще пятерых украинских моряков о продлении ареста.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что Московский городской суд РФ во время закрытого заседания рассмотрел апелляции на продление ареста еще пятерых украинских моряков.

– Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения, – написал Полозов.

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Таким образом под арестом до 24 октября будут находиться украинцы:

Владимир Терещенко;

Сергей Цыбизов;

Андрей Опрыско;

Андрей Шевченко;

Роман Мокряк.

Апелляцию по следующей группе пленных украинских моряков планируют рассмотреть 21 августа.

К слову, адвокат Николай Полозов считает, что украинских моряков могут освободить до октября 2019 года.

Источник: Николай Полозов