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Факты / Украина / Политика

ЦИК определила победителя выборов на проблемном 210 округе

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в окружном избирательном округе №210.

ЦИК определила победителя выборов на проблемном 210 округе

По решению Центральной избирательной комиссии на 210 ОИО избранным народным депутатом Украины признали Бориса Приходько.

ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО №210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В., – сообщили в Центризбиркоме.

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Кроме того, ЦИК постановила признать действия окружной избирательной комиссии №210 противоправными.

ЦИК постановила признать действия окружной избирательной комиссии на 210 округе, которые были совершены 16 августа 2019 года, и принятые по их результатам решения без законных на то оснований, противоправными, но такими, которые не вызывают правовых последствий, – добавили в ЦИК.

Напомним, ранее ЦИК распустила окружную избирательную комиссию на 210 избирательном округе.

Источник: ЦИК

Фото: ЦИК

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