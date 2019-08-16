По решению Центральной избирательной комиссии на 210 ОИО избранным народным депутатом Украины признали Бориса Приходько.

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Кроме того, ЦИК постановила признать действия окружной избирательной комиссии №210 противоправными.

ЦИК постановила признать действия окружной избирательной комиссии на 210 округе, которые были совершены 16 августа 2019 года, и принятые по их результатам решения без законных на то оснований, противоправными, но такими, которые не вызывают правовых последствий, – добавили в ЦИК.