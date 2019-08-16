Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в окружном избирательном округе №210.
По решению Центральной избирательной комиссии на 210 ОИО избранным народным депутатом Украины признали Бориса Приходько.
ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО №210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В., – сообщили в Центризбиркоме.
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Кроме того, ЦИК постановила признать действия окружной избирательной комиссии №210 противоправными.
ЦИК постановила признать действия окружной избирательной комиссии на 210 округе, которые были совершены 16 августа 2019 года, и принятые по их результатам решения без законных на то оснований, противоправными, но такими, которые не вызывают правовых последствий, – добавили в ЦИК.
Напомним, ранее ЦИК распустила окружную избирательную комиссию на 210 избирательном округе.
Источник: ЦИК
Фото: ЦИК