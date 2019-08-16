Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 145 избранных народных депутатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 72 народных депутата от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 73 нардепов-мажоритарщиков.

По спискам партий ЦИК зарегистрировала:

Олега Устенко (Слуга народа);

Елизавету Ясько (Слуга народа);

Ирину Верещук (Слуга народа);

Александра Качуру (Слуга народа);

Артема Культенко (Слуга народа);

Артема Кунаева (Слуга народа);

Владимира Крейденко (Слуга народа);

Вадима Рабиновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Виктора Медведчука (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Михаила Папиева (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Юрия Загороднего (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Александра Колтуновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Юлию Тимошенко (Батькивщина);

Валентина Наливайченко (Батькивщина);

Сергея Соболева (Батькивщина);

Елену Кондратюк (Батькивщина);

Ивана Кириленко (Батькивщина);

Андрея Кожемякина (Батькивщина);

Григория Немирю (Батькивщина);

Сергея Власенко (Батькивщина);

Валерия Дубиля (Батькивщина);

Александра Абдуллина (Батькивщина);

Ивана Крулько (Батькивщина);

Анжелику Лабунскую (Батькивщина);

Михаила Цымбалюка (Батькивщина);

Ольгу Белькову (Батькивщина);

Алену Шкрум (Батькивщина);

Владимира Кабаченко (Батькивщина);

Вадима Ивченко (Батькивщина);

Максима Саврасова (Европейская солидарность);

Руслана Князевича (Европейская солидарность);

Андрея Парубия (Европейская солидарность)

Мустафу Джемилева (Европейская солидарность)

Николая Величкович (Европейская солидарность)

Сергея Алексеева (Европейская солидарность);

Александра Корниенко (Слуга народа);

Александра Кубракова (Слуга народа)

Владлена Неклюдова (Слуга народа);

Павла Халимона (Слуга Народу)

Елену Мошенец (Слуга народа);

Ольгу Коваль (Слуга народа);

Алину Загоруйко (Слуга народа);

Людмилу Марченко (Слуга народа);

Анатолия Костюха (Слуга народа);

Виталия Безгина (Слуга народа);

Эллу Репину (Слуга народа);

Арсения Пушкаренко (Слуга народа);

Евгения Петруняка (Слуга народа);

Максима Павлюка (Слуга народа);

Богдана Торохтия (Слуга народа);

Оксану Дмитриеву (Слуга народа);

Ростислава Тистыка (Слуга народа);

Ивана Шинкаренко (Слуга народа);

Тараса Тарасенко (Слуга народа);

Николая Сольского (Слуга народа);

Василия Нимченко (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Нестора Шуфрича (Оппозиционный платформа – За жизнь);

Сергея Дунаева (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Дмитрия Исаенко (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Григория Суркиса (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Игоря Кисилева (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Виктора Черного (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Александра Пузанова (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Суто Мамояна (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Александар Качного (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Антонину Славицкую (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Ирину Геращенко (Европейская солидарность);

Артура Герасимова (Европейская солидарность);

Степана Кубива (Европейская солидарность);

Ирину Луценко (Европейская солидарность).

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Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:

Ларису Билозир (ОИО №15);

Дмитрия Шпенова (ОИО №37);

Федора Христенко (ОИО №46);

Александра Ковалева (ОИО №51);

Игоря Герасименко (ОИО №62);

Владимира Арешонкова (ОИО №64);

Татьяну Грищенко (ОИО №66);

Валерия Лунченко (ОИО №71);

Александра Пономарева (ОВО №78);

Андрея Иванчука (ОИО №88);

Олеся Довгого (ОИО №102);

Александра Сухова (ОИО №107);

Олега Кулинича (ОИО №147);

Виктора Мьялика (ОИО №155);

Николая Задорожного (ОИО № 162);

Александра Фельдмана (ОИО №174);

Александра Герегу (ОИО №192);

Александра Скичко (ОИО №197);

Сергея Рудика (ОИО №198);

Антона Яценко (ОИО №200).

Петра Юрчишина (ОИО №13);

Николая Кучера (ОИО №17);

Степана Ивахива (ОИО №21);

Дмитрия Лубинця (ОИО №60)

Роберта Горвата (ОИО №68)

Василия Петьовку (ОИО №72)

Владислава Поляка (ОИО №73)

Сергея Минько (ОИО №80)

Ярослава Дубневича (ОИО №120)

Алексея Гончаренко (ОИО №137)

Юрия Шаповалова (ОИО №146)

Ивана Чайковского (ОИО №165)

Виктора Бондаря (ОИО №191)

Игоря Палицу (ОИО №22);

Вячеслава Медяника (ОИО №27);

Игоря Фриса (ОИО №83)

Эдуарда Прощука (ОИО №85)

Максима Дырдина (ОИО №132)

Константина Касая (ОИО №149)

Романа Иванисова (ОИО №153)

Игоря Васильева (ОВО №158)

Антона Полякова (ОИО №206)

Богдана Яременко (ОИО №215)

Виктора Балогу (ОИО №69)

Сергея Вельможного (ОИО №112)

Максима Пашковского (ОИО №11)

Ирину Констанкевич (ОИО № 23)

Евгения Яковенко (ОИО № 52)

Владимира Мороза (ОИО № 59)

Романа Соху (ОИО№ 75)

Юлию Яцык (ОИО №79)

Олега Дунду (ОИО №91)

Александра Горобца (ОИО №95)

Сергея Шахова (ОИО №114)

Николая Княжицкого (ОИО № 116)

Тараса Батенко (ОИО № 123)

Юрия Камельчук (ОВО № 124)

Игоря Копытина (ОИО №129)

Артема Дмитрука (ОИО № 133)

Алексея Леонова (ОИО № 135)

Сергея Колебошина (ОИО№ 140)

Александра Ткаченко (ОИО № 141)

Татьяну Рябуху (ОИО № 157)

Игоря Молотка (ОИО № 160)

Андрея Богданца (ОИО № 163)

Марию Мезенцеву (ОИО № 168)

Алексея Кучера (ОИО № 179)

Павла Павлиша (ОИО № 182)

Алексея Ковалева (ОИО № 186)

Сергея Нагорняка (ОИО № 199)

Максима Перебыйниса (ОИО № 212)

Анну Бондарь (ОИО № 220)

Романа Грищука (ОИО № 222).

К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.