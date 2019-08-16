Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 145 избранных народных депутатов.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 72 народных депутата от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 73 нардепов-мажоритарщиков.
По спискам партий ЦИК зарегистрировала:
- Олега Устенко (Слуга народа);
- Елизавету Ясько (Слуга народа);
- Ирину Верещук (Слуга народа);
- Александра Качуру (Слуга народа);
- Артема Культенко (Слуга народа);
- Артема Кунаева (Слуга народа);
- Владимира Крейденко (Слуга народа);
- Вадима Рабиновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Виктора Медведчука (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Михаила Папиева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Юрия Загороднего (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Александра Колтуновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Юлию Тимошенко (Батькивщина);
- Валентина Наливайченко (Батькивщина);
- Сергея Соболева (Батькивщина);
- Елену Кондратюк (Батькивщина);
- Ивана Кириленко (Батькивщина);
- Андрея Кожемякина (Батькивщина);
- Григория Немирю (Батькивщина);
- Сергея Власенко (Батькивщина);
- Валерия Дубиля (Батькивщина);
- Александра Абдуллина (Батькивщина);
- Ивана Крулько (Батькивщина);
- Анжелику Лабунскую (Батькивщина);
- Михаила Цымбалюка (Батькивщина);
- Ольгу Белькову (Батькивщина);
- Алену Шкрум (Батькивщина);
- Владимира Кабаченко (Батькивщина);
- Вадима Ивченко (Батькивщина);
- Максима Саврасова (Европейская солидарность);
- Руслана Князевича (Европейская солидарность);
- Андрея Парубия (Европейская солидарность)
- Мустафу Джемилева (Европейская солидарность)
- Николая Величкович (Европейская солидарность)
- Сергея Алексеева (Европейская солидарность);
- Александра Корниенко (Слуга народа);
- Александра Кубракова (Слуга народа)
- Владлена Неклюдова (Слуга народа);
- Павла Халимона (Слуга Народу)
- Елену Мошенец (Слуга народа);
- Ольгу Коваль (Слуга народа);
- Алину Загоруйко (Слуга народа);
- Людмилу Марченко (Слуга народа);
- Анатолия Костюха (Слуга народа);
- Виталия Безгина (Слуга народа);
- Эллу Репину (Слуга народа);
- Арсения Пушкаренко (Слуга народа);
- Евгения Петруняка (Слуга народа);
- Максима Павлюка (Слуга народа);
- Богдана Торохтия (Слуга народа);
- Оксану Дмитриеву (Слуга народа);
- Ростислава Тистыка (Слуга народа);
- Ивана Шинкаренко (Слуга народа);
- Тараса Тарасенко (Слуга народа);
- Николая Сольского (Слуга народа);
- Василия Нимченко (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Нестора Шуфрича (Оппозиционный платформа – За жизнь);
- Сергея Дунаева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Дмитрия Исаенко (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Григория Суркиса (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Игоря Кисилева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Виктора Черного (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Александра Пузанова (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Суто Мамояна (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Александар Качного (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Антонину Славицкую (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Ирину Геращенко (Европейская солидарность);
- Артура Герасимова (Европейская солидарность);
- Степана Кубива (Европейская солидарность);
- Ирину Луценко (Европейская солидарность).
Читайте: Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов
Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:
- Ларису Билозир (ОИО №15);
- Дмитрия Шпенова (ОИО №37);
- Федора Христенко (ОИО №46);
- Александра Ковалева (ОИО №51);
- Игоря Герасименко (ОИО №62);
- Владимира Арешонкова (ОИО №64);
- Татьяну Грищенко (ОИО №66);
- Валерия Лунченко (ОИО №71);
- Александра Пономарева (ОВО №78);
- Андрея Иванчука (ОИО №88);
- Олеся Довгого (ОИО №102);
- Александра Сухова (ОИО №107);
- Олега Кулинича (ОИО №147);
- Виктора Мьялика (ОИО №155);
- Николая Задорожного (ОИО № 162);
- Александра Фельдмана (ОИО №174);
- Александра Герегу (ОИО №192);
- Александра Скичко (ОИО №197);
- Сергея Рудика (ОИО №198);
- Антона Яценко (ОИО №200).
- Петра Юрчишина (ОИО №13);
- Николая Кучера (ОИО №17);
- Степана Ивахива (ОИО №21);
- Дмитрия Лубинця (ОИО №60)
- Роберта Горвата (ОИО №68)
- Василия Петьовку (ОИО №72)
- Владислава Поляка (ОИО №73)
- Сергея Минько (ОИО №80)
- Ярослава Дубневича (ОИО №120)
- Алексея Гончаренко (ОИО №137)
- Юрия Шаповалова (ОИО №146)
- Ивана Чайковского (ОИО №165)
- Виктора Бондаря (ОИО №191)
- Игоря Палицу (ОИО №22);
- Вячеслава Медяника (ОИО №27);
- Игоря Фриса (ОИО №83)
- Эдуарда Прощука (ОИО №85)
- Максима Дырдина (ОИО №132)
- Константина Касая (ОИО №149)
- Романа Иванисова (ОИО №153)
- Игоря Васильева (ОВО №158)
- Антона Полякова (ОИО №206)
- Богдана Яременко (ОИО №215)
- Виктора Балогу (ОИО №69)
- Сергея Вельможного (ОИО №112)
- Максима Пашковского (ОИО №11)
- Ирину Констанкевич (ОИО № 23)
- Евгения Яковенко (ОИО № 52)
- Владимира Мороза (ОИО № 59)
- Романа Соху (ОИО№ 75)
- Юлию Яцык (ОИО №79)
- Олега Дунду (ОИО №91)
- Александра Горобца (ОИО №95)
- Сергея Шахова (ОИО №114)
- Николая Княжицкого (ОИО № 116)
- Тараса Батенко (ОИО № 123)
- Юрия Камельчук (ОВО № 124)
- Игоря Копытина (ОИО №129)
- Артема Дмитрука (ОИО № 133)
- Алексея Леонова (ОИО № 135)
- Сергея Колебошина (ОИО№ 140)
- Александра Ткаченко (ОИО № 141)
- Татьяну Рябуху (ОИО № 157)
- Игоря Молотка (ОИО № 160)
- Андрея Богданца (ОИО № 163)
- Марию Мезенцеву (ОИО № 168)
- Алексея Кучера (ОИО № 179)
- Павла Павлиша (ОИО № 182)
- Алексея Ковалева (ОИО № 186)
- Сергея Нагорняка (ОИО № 199)
- Максима Перебыйниса (ОИО № 212)
- Анну Бондарь (ОИО № 220)
- Романа Грищука (ОИО № 222).
К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.