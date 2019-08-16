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Факты / Украина

ЦИК зарегистрировала 145 избранных нардепа

Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 145 избранных народных депутатов.

ЦИК зарегистрировала 145 избранных нардепа

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 72 народных депутата от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 73 нардепов-мажоритарщиков.

По спискам партий ЦИК зарегистрировала:

  • Олега Устенко (Слуга народа);
  • Елизавету Ясько (Слуга народа);
  • Ирину Верещук (Слуга народа);
  • Александра Качуру (Слуга народа);
  • Артема Культенко (Слуга народа);
  • Артема Кунаева (Слуга народа);
  • Владимира Крейденко (Слуга народа);
  • Вадима Рабиновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Виктора Медведчука (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Михаила Папиева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Юрия Загороднего (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Александра Колтуновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Юлию Тимошенко (Батькивщина);
  • Валентина Наливайченко (Батькивщина);
  • Сергея Соболева (Батькивщина);
  • Елену Кондратюк (Батькивщина);
  • Ивана Кириленко (Батькивщина);
  • Андрея Кожемякина (Батькивщина);
  • Григория Немирю (Батькивщина);
  • Сергея Власенко (Батькивщина);
  • Валерия Дубиля (Батькивщина);
  • Александра Абдуллина (Батькивщина);
  • Ивана Крулько (Батькивщина);
  • Анжелику Лабунскую (Батькивщина);
  • Михаила Цымбалюка (Батькивщина);
  • Ольгу Белькову (Батькивщина);
  • Алену Шкрум (Батькивщина);
  • Владимира Кабаченко (Батькивщина);
  • Вадима Ивченко (Батькивщина);
  • Максима Саврасова (Европейская солидарность);
  • Руслана Князевича (Европейская солидарность);
  • Андрея Парубия (Европейская солидарность)
  • Мустафу Джемилева (Европейская солидарность)
  • Николая Величкович (Европейская солидарность)
  • Сергея Алексеева (Европейская солидарность);
  • Александра Корниенко (Слуга народа);
  • Александра Кубракова (Слуга народа)
  • Владлена Неклюдова (Слуга народа);
  • Павла Халимона (Слуга Народу)
  • Елену Мошенец (Слуга народа);
  • Ольгу Коваль (Слуга народа);
  • Алину Загоруйко (Слуга народа);
  • Людмилу Марченко (Слуга народа);
  • Анатолия Костюха (Слуга народа);
  • Виталия Безгина (Слуга народа);
  • Эллу Репину (Слуга народа);
  • Арсения Пушкаренко (Слуга народа);
  • Евгения Петруняка (Слуга народа);
  • Максима Павлюка (Слуга народа);
  • Богдана Торохтия (Слуга народа);
  • Оксану Дмитриеву (Слуга народа);
  • Ростислава Тистыка (Слуга народа);
  • Ивана Шинкаренко (Слуга народа);
  • Тараса Тарасенко (Слуга народа);
  • Николая Сольского (Слуга народа);
  • Василия Нимченко (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Нестора Шуфрича (Оппозиционный платформа – За жизнь);
  • Сергея Дунаева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Дмитрия Исаенко (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Григория Суркиса (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Игоря Кисилева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Виктора Черного (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Александра Пузанова (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Суто Мамояна (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Александар Качного (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Антонину Славицкую (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Ирину Геращенко (Европейская солидарность);
  • Артура Герасимова (Европейская солидарность);
  • Степана Кубива (Европейская солидарность);
  • Ирину Луценко (Европейская солидарность).

Читайте: Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов

Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:

  • Ларису Билозир (ОИО №15);
  • Дмитрия Шпенова (ОИО №37);
  • Федора Христенко (ОИО №46);
  • Александра Ковалева (ОИО №51);
  • Игоря Герасименко (ОИО №62);
  • Владимира Арешонкова (ОИО №64);
  • Татьяну Грищенко (ОИО №66);
  • Валерия Лунченко (ОИО №71);
  • Александра Пономарева (ОВО №78);
  • Андрея Иванчука (ОИО №88);
  • Олеся Довгого (ОИО №102);
  • Александра Сухова (ОИО №107);
  • Олега Кулинича (ОИО №147);
  • Виктора Мьялика (ОИО №155);
  • Николая Задорожного (ОИО № 162);
  • Александра Фельдмана (ОИО №174);
  • Александра Герегу (ОИО №192);
  • Александра Скичко (ОИО №197);
  • Сергея Рудика (ОИО №198);
  • Антона Яценко (ОИО №200).
  • Петра Юрчишина (ОИО №13);
  • Николая Кучера (ОИО №17);
  • Степана Ивахива (ОИО №21);
  • Дмитрия Лубинця (ОИО №60)
  • Роберта Горвата (ОИО №68)
  • Василия Петьовку (ОИО №72)
  • Владислава Поляка (ОИО №73)
  • Сергея Минько (ОИО №80)
  • Ярослава Дубневича (ОИО №120)
  • Алексея Гончаренко (ОИО №137)
  • Юрия Шаповалова (ОИО №146)
  • Ивана Чайковского (ОИО №165)
  • Виктора Бондаря (ОИО №191)
  • Игоря Палицу (ОИО №22);
  • Вячеслава Медяника (ОИО №27);
  • Игоря Фриса (ОИО №83)
  • Эдуарда Прощука (ОИО №85)
  • Максима Дырдина (ОИО №132)
  • Константина Касая (ОИО №149)
  • Романа Иванисова (ОИО №153)
  • Игоря Васильева (ОВО №158)
  • Антона Полякова (ОИО №206)
  • Богдана Яременко (ОИО №215)
  • Виктора Балогу (ОИО №69)
  • Сергея Вельможного (ОИО №112)
  • Максима Пашковского (ОИО №11)
  • Ирину Констанкевич (ОИО № 23)
  • Евгения Яковенко (ОИО № 52)
  • Владимира Мороза (ОИО № 59)
  • Романа Соху (ОИО№ 75)
  • Юлию Яцык (ОИО №79)
  • Олега Дунду (ОИО №91)
  • Александра Горобца (ОИО №95)
  • Сергея Шахова (ОИО №114)
  • Николая Княжицкого (ОИО № 116)
  • Тараса Батенко (ОИО № 123)
  • Юрия Камельчук (ОВО № 124)
  • Игоря Копытина (ОИО №129)
  • Артема Дмитрука (ОИО № 133)
  • Алексея Леонова (ОИО № 135)
  • Сергея Колебошина (ОИО№ 140)
  • Александра Ткаченко (ОИО № 141)
  • Татьяну Рябуху (ОИО № 157)
  • Игоря Молотка (ОИО № 160)
  • Андрея Богданца (ОИО № 163)
  • Марию Мезенцеву (ОИО № 168)
  • Алексея Кучера (ОИО № 179)
  • Павла Павлиша (ОИО № 182)
  • Алексея Ковалева (ОИО № 186)
  • Сергея Нагорняка (ОИО № 199)
  • Максима Перебыйниса (ОИО № 212)
  • Анну Бондарь (ОИО № 220)
  • Романа Грищука (ОИО № 222).

К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.

Источник: ЦИК

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