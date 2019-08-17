Из-за пожара в Токио Стар в Одесской области 18 августа объявили траур.

Во время пожара в гостинице Токио Стар погибли девять человек. Чтобы почтить память погибших в трагедии было принято решение об объявлении траура 18 августа.

В этот день на зданиях госучреждений и предприятий приспустят государственный флаг Украины.

Пострадавших от пожара в Одессе обеспечивают горячим питанием. Их планируют разместить на объектах коммунальной собственности.

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– С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности гостиниц, – рассказала и.о. главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что виновники в возникновении пожара в гостинице Токио Стар будут привлечены к ответственности.

Источник: Одесская ОГА