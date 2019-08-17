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Факты / Украина

Пожар в гостинице Токио Стар: три версии следствия

Полиция рассматривает три версии пожара в гостинице Токио Стар в Одессе.

Пожар в гостинице Токио Стар: три версии следствия

Одной из версий возникновения пожара в Одессе в отеле Токио Стар является возможный факт убийства с последующим поджогом с целью скрыть преступление.

Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности.

Третьей версии, по мнению правоохранителей, может быть неосторожное использование огня постояльцами отеля.

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Напомним, пожар в гостинице Токио Стар произошел ночью 17 августа. В результате возгорания погибли восемь человек. Среди 10 пострадавших некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Оdessa online

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