В результате пожара в гостинице Токио Стар шестеро из десяти пострадавших находятся в реанимации.

Во время пожара в гостинице Токио Стар в Одессе пострадали 10 человек. Семеро из них госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы №10.

Как сообщил заведующий ожогового отделения Александр Ставратий, в реанимации находятся шесть человек.

Пострадавшие получили термоингаляционное травмы, отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей.

В пяти из них ожоги от 1 до 12% поверхности тела. Все пострадавшие были доставлены в копоти. Слизистая полость носа, рта, язык были черного цвета.

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Среди пострадавших трое женщин и четверо мужчин. Самому младшему 16 лет, самому старшему – 37.

Пострадавшими оказались двое жителей Одессы, трое из Одесской области, четверо из других областей Украины, один гражданин Сьерра-Леоне. Гражданин Литвы от госпитализации отказался.

Всего погибли 3 мужчин и 5 женщин. Часть людей сгорели в коридоре, потому что не могли выйти, а часть – в своих номерах. Одна женщина находилась у входа в отель.

Еще три человека были госпитализированы в другие медицинские учреждения.

В апелляционном суде по иску городской власти решается вопрос о возвращении бывшего трамвайного депо, в котором сейчас находится отель Токио Стар, в коммунальную собственность.

Ранее правоохранители сообщили три версии пожара в Токио Стар.

Фото: Оdessa online