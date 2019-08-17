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Факты / Украина

Участие в мероприятиях ко Дню независимости является добровольным – Офис президента

В Офисе президента заявили, что не будут заставлять работников бюджетной сферы участвовать в мероприятиях ко Дню независимости.

Київ

Лицам, которые хотят участвовать в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Офис президента окажет необходимую помощь. Однако представителей общественности и работников бюджетной сферы не будут принудительно собирать.

Речь идет о помощи именно участникам мероприятий, которые решат представлять регионы страны.

– Значительная часть приглашенных будет награждена. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева, – говорится в сообщении.

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Планируется, что в 2019 году в праздничных мероприятиях ко Дню независимости примут участие не только украинские военные, но и представители других профессий, которые творят будущее Украины.

К слову, по случаю Дня независимости, больше 336 тыс. жителей столицы получат материальную помощь.

Источник: Офис Президента

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