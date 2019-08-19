В Хмельницке взяли под стражу блогера, который снимал на видео свои издевательства над ветераном АТО.

Скандального блогера Артура Сороченко, который издевался над ветераном АТО в Хмельницком, взяли под стражу до 1 октября.

В качестве меры пресечения Хмельницкий горрайонный суд избрал блогеру содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 140 грн.

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26 июля под Житомиром Артур Сороченко побил ветерана АТО. Блогер сделал это из-за слов о том, что Россия воюет против Украины. Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать после распространения видео в СМИ.

Во время заседания суда Сороченко признал свою вину и извинился перед всеми военными.

Напомним, полиция задержала Сороченко в Николаеве 17 августа.