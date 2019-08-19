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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Глава Госкино Ильенко подал в отставку

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Пилип Іллєнко

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко подал в отставку.

Об этом он сообщил в видеообращении.

— Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя, – заявил Ильенко.

Также он отметил, что в ближайшее время планирует отдохнуть, но не прощается, ведь связывает свою деятельность исключительно с украинским национальным кинематографом.

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Филипп Ильенко возглавлял Госкино с 6 августа 2014 года.

Напомним, HBO купила права на показ украинского фильма.

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