Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
Глава Госкино Украины Филипп Ильенко подал в отставку.
Об этом он сообщил в видеообращении.
— Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя, – заявил Ильенко.
Также он отметил, что в ближайшее время планирует отдохнуть, но не прощается, ведь связывает свою деятельность исключительно с украинским национальным кинематографом.
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Филипп Ильенко возглавлял Госкино с 6 августа 2014 года.
Напомним, HBO купила права на показ украинского фильма.