PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Инцидент с Сарой Нетаньяху прокомментировал Офис Зеленского

В Офисе президента Украины заявили, что жена премьера Израиля Сара Нетаньяху не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, выбросив хлеб-соль во время встречи в аэропорту.

Сара Нетаньяху

Подобные незначительные казусы не могут нивелировать важность визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметили в ОП.

– Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине, – сказали в офисе президента Владимира Зеленского.

Читайте: ЗСТ, инновации и визы: чем закончилась встреча Нетаниягу и Зеленского

Ранее сообщалось, что жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху в рамках визита в Украину попала в неприятную ситуацию во время приветствия в аэропорту – она бросила украинский коровай на землю во время встречи делегации в аэропорту.

ФотоIsrael Lechaim

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Встреча Нетаньяху и Зеленского: как подписанные соглашения помогут Украине
ЗСТ, инновации и визы: чем закончилась встреча Нетаньяху и Зеленского
Сара Нетаньяху бросила украинский коровай на землю
Впервые за 20 лет: премьер-министр Израиля прилетел в Украину и встретится с Зеленским
Первый визит за 20 лет: зачем в Киев прилетает глава правительства Израиля Нетаньяху
Наркобарона-беглеца экстрадировали в Израиль
Участие в мероприятиях ко Дню независимости является добровольным – Офис президента
Зеленский проведет переговоры с премьером Израиля 19 августа
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка