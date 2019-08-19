В Офисе президента Украины заявили, что жена премьера Израиля Сара Нетаньяху не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, выбросив хлеб-соль во время встречи в аэропорту.

Подобные незначительные казусы не могут нивелировать важность визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметили в ОП.

– Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине, – сказали в офисе президента Владимира Зеленского.

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Ранее сообщалось, что жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху в рамках визита в Украину попала в неприятную ситуацию во время приветствия в аэропорту – она бросила украинский коровай на землю во время встречи делегации в аэропорту.

Фото: Israel Lechaim