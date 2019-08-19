Сегодня в Украине будет облачная погода, но без осадков.
Только в восточных областях Украины 19 августа возможны кратковременные дожди.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 10-15° тепла, днем стоит ожидать настоящей летней жары – до 26-31° выше нуля.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 19 августа
В Киеве сегодня осадков не ожидается.
Температура в столице ночью – 13-15°, днем воздух прогреется до 27-29° тепла.
К слову, погода на День независимости будет преимущественно сухой и солнечной.
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