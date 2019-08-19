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Факты / Украина / Политика

Слуга народа поддерживает избрание ректоров вузов на открытом конкурсе

Народный депутат от Слуги народа выступает за избрание ректоров вузов путем открытых конкурсов.

Слуга народа поддерживает избрание ректоров вузов на открытом конкурсе

Депутат от партии Слуга народа Сергей Бабак отмечает, что нужно определиться с понятием, кто такой ректор высшего учебного заведения и какие функции он выполняет.

По его мнению, нужно ввести открытый конкурс на должность ректора.

Это больной вопрос, и его нужно решать. Я за открытые конкурсы, больше склоняюсь к этому. Для меня немного странно, когда коллектив выбирает себе ректора, – сказал Сергей Бабак.

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Сергей Бабак также добавил, что высшее образование в Украине нуждается в реформировании.

В частности, в контракте ректора должны быть прописаны показатели, которые он должен выполнить. Если ему это не удастся, то нужно проводить новый конкурс.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что МОН может изменить условия поступления на бюджет.

Фото: Сергей Бабак

Источник: Интерфакс-Украина

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