Народный депутат от Слуги народа выступает за избрание ректоров вузов путем открытых конкурсов.

Депутат от партии Слуга народа Сергей Бабак отмечает, что нужно определиться с понятием, кто такой ректор высшего учебного заведения и какие функции он выполняет.

По его мнению, нужно ввести открытый конкурс на должность ректора.

Это больной вопрос, и его нужно решать. Я за открытые конкурсы, больше склоняюсь к этому. Для меня немного странно, когда коллектив выбирает себе ректора, – сказал Сергей Бабак.

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Сергей Бабак также добавил, что высшее образование в Украине нуждается в реформировании.

В частности, в контракте ректора должны быть прописаны показатели, которые он должен выполнить. Если ему это не удастся, то нужно проводить новый конкурс.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что МОН может изменить условия поступления на бюджет.

Фото: Сергей Бабак