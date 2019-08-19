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Факты / Украина

Это способ привлечь внимание: Нетаньяху пошутил об инциденте с женой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент с женой Сарой Нетаньяху в аэропорту Борисполь способом привлечь внимание.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении, что это происшествие с хлебом привлекло внимание СМИ к его визиту в Украину.

Он заверил, что его жена Сара Нетаньяху не намеревалась проявлять неуважение к Украине, более того – она специально выбрала одежду желто-голубых оттенков.

– Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине. Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговле, представительство Украины в Иерусалиме, пусть так и будет. Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим, – пошутил премьер Израиля.

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Ранее сообщалось, что жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху в рамках визита в Украину попала в неприятную ситуацию во время приветствия в аэропорту – она бросила украинский коровай на землю во время встречи делегации в аэропорту.

Источник: Benjamin Netanyahu

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