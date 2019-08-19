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Факты / Украина

Версия о пожаре в Токио Стар из-за убийства не подтвердилась

Версия о поджоге гостиницы Токио Стар для сокрытия убийства не подтвердилась.

Пожежа в Токіо Стар

Сейчас основной версией пожара в гостинице Токио Стар является возгорание щитка в прачечной. Версия о поджоге с целью сокрытия убийства не подтвердилась.

В рамках расследования проводится проверка ряда людей, однако задержали только Вадима Черного.

– По этому делу задержан один человек – собственник отеля. Он уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины, сегодня ему должны избирать меру пресечения, – говорится в сообщении.

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За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде заключения на срок от трех до восьми лет.

К слову, удалось установить личности шести погибших во время пожара в гостинице Токио Стар.

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