Версия о поджоге гостиницы Токио Стар для сокрытия убийства не подтвердилась.

Сейчас основной версией пожара в гостинице Токио Стар является возгорание щитка в прачечной. Версия о поджоге с целью сокрытия убийства не подтвердилась.

В рамках расследования проводится проверка ряда людей, однако задержали только Вадима Черного.

– По этому делу задержан один человек – собственник отеля. Он уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины, сегодня ему должны избирать меру пресечения, – говорится в сообщении.

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За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде заключения на срок от трех до восьми лет.

К слову, удалось установить личности шести погибших во время пожара в гостинице Токио Стар.