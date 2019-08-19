В августе украинцев ждет дополнительный выходной – 26 августа, так как День независимости Украины 24 августа выпадает на субботу.

В августе украинцы отмечают День независимости Украины, который относится к государственным праздникам. Поэтому выходных в этом месяце будет больше.

Соответственно, в августе выходные десять дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 августа.

Есть также дополнительный выходной. Поскольку День независимости 24 августа приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник 26 августа.

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Также стоит обратить внимание на то, что в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет сокращен на один час.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как будут работать банки в День независимости 2019.