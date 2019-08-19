Как правильно выбрать хороший арбуз на рынке и в магазине? На что следует обратить внимание и как отстоять свои права, если вы купили некачественный арбуз, расскажут Факты ICTV.

Отравление арбузами – один из главных страхов украинцев в конце лета. Оказывается, всеми любимая и такая долгожданная ягода запросто способна отправить вас на больничную койку. И все из-за обилия нитратов.

Чем опасны нитраты

Нитраты – эти соли азотной кислоты присутствуют во всех живых организмах, овощах и фруктах. Именно азот необходим для их роста и развития.

Спросите, почему их так боятся? Ответ прост. Сами по себе нитраты не страшны, опасна их высокая концентрация.

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Попадая в организм человека, нитраты превращаются в нитриты – более токсичные вещества, нарушающие кровообращение, а также доставку питательных веществ тканям и органам.

При определенных условиях из нитритов образуются канцерогенные вещества, способствующие развитию раковых опухолей.

Определить наличие нитратов на глаз сложно. А продавцы в один голос будут убеждать в том, что продукция прошла необходимые проверки и абсолютно безвредна.

Проверить арбуз на нитраты можно с помощью специальных тестеров. Правда удовольствие недешевое – цена стартует от 2 тыс. грн.

Арбузы с документами?

По сути у нас есть три основных места для продажи арбузов – стихийная торговля, рынки и магазины. Только вот за качеством товара там следят по-разному.

– На каждом рынке есть специальная лаборатория. Прежде чем товар поступит в продажу, его проверяют. Если арбузы соответствуют нормам, их пропускают на реализацию. Если нет – партия заворачивается, – объясняет исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Если есть какие-либо сомнения и товар нужно продать, его пускают на стихийные рынки – там проверок нет.

Получается, что покупая товар в местах стихийной торговли, вы рискуете собственным здоровьем.

Каждый покупатель имеет полное право потребовать у продавца документы на товар и чек об оплате услуг его обследования.

Эти документы должны быть на каждый день торговли.

Идеальный арбуз – какой он

Сладкий и сочный, скажете вы, и точно будете правы. Вот только выбрать такой арбуз, видя перед собой только “зеленый шар”, достаточно сложно.

Специалисты сходятся во мнении, что хороший арбуз должен быть крупным, но не огромным.

Мелкий, скорее всего, еще не дозрел, тогда как огромный уже успели напичкать нитратами.

Признаками хорошей ягоды считают максимально контрастные полосы, твердую и блестящую корку, а также желтое пятно на боку.

Кстати, размер этого самого пятна также важен. Для некрупного сорта арбуза допустим размер в пределах 5 см, тогда как для большого – 10 см.

Слишком большое пятно говорит о недостатке света, а белый цвет – о неблагоприятных условиях при дозревании.

В меру желтый и сухой (ни в коем случае не пересушенный) хвостик говорит о зрелости плода.

В крайнем случае ничто не мешает проверить арбуз методом из мультфильма Ну погоди!: постучите по нему, а затем попробуйте сжать.

Мягкий и спелый арбуз будет издавать звонкий звук, “пружинить” под ударом и слегка потрескивать при сжатии.

Кстати, нарезанный арбуз лучше не покупать. Из-за несоблюдения элементарных санитарных норм такая покупка может обернуться опасностью.

Арбузы разрезают и зачастую хранят без холодильника, оборачивая одноразовой пленкой.

– Если он (Арбуз. – Ред.) без холодильника, лучше отказаться от покупки. Или попросить, чтобы на ваших глазах помыли арбуз и нож, а затем разрезали. Обратите внимание на воду – она должна быть чистой, иначе можно отравиться. При этом в случае недуга что-либо доказать будет сложно, – рассказывает Несмиянов.

Проверяем арбуз дома

Проверить арбуз на наличие нитратов можно в лаборатории, однако существует немало народных методов, позволяющих сделать это в домашних условиях.

К примеру, если опустить арбуз в воду, то качественный плод всплывет, тогда как “нитратный” моментально уйдет на дно.

Обнаружили в мякоти арбуза белесые и желтые прожилки? Будьте осторожны – ягода с нитратами.

Если все еще сомневаетесь, отрежьте и раскрошите небольшой кусочек мякоти в воду, оставив ее на 15 минут.

От безопасного арбуза вода слегка помутнеет и станет бледно-розовой. Ярко-розовый или красный цвет с примесью фиолетового “кричит” о том, что продукт лучше не употреблять.

Окей, этот арбуз плохой. Что делать?

Оказывается, вернуть зеленый арбуз в супермаркет абсолютно реально. Согласно закону О защите прав потребителей, некачественный товар подлежит возврату.

– Вы как потребитель говорите о том, что товар некачественный – и все. Закон на вашей стороне. Вам не могут продать некачественный товар. Обычно магазины не спорят. Если визуально видно, что товар испорченный или зеленый, то вам вернут деньги, – утверждает Несмиянов.

Продавец отказывается возвращать деньги

Если продавец отказывается возвращать деньги за товар, вы можете составить письменную претензию на имя юрлица или предпринимателя, которому принадлежит торговая точка.

Затем обратитесь в Госпродпотребслужбу. Если там вы получили необоснованный, по вашему мнению, отказ, можете идти в суд.

Кстати, в Киеве работает круглосуточно горячая линия по защите прав потребителей. Жаловаться на некачественный товар или услуги можно по телефону 15-51.

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