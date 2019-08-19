Как подготовить ребенка дома и какие задания следует использовать – разбирались Факты ICTV.

К сожалению, дети не рождаются с врожденной памятью, усидчивостью и моторикой рук. А они то и являются основой успешного обучения в школе. Чтобы не нанести ребенку психологическую травму и не отбить охоту к учебе, родителям следует самостоятельно готовить малышей к 1 классу. Факты ICTV разбирались, как подготовить ребенка дома и какие задания следует использовать.

Считается, что будущий первоклассник должен обладать элементарными знаниями и навыками: знать свое имя, имена родителей и кем они работают, отличать лево от право, знать, в какой стране и городе живет, решать загадки на логику, считать от 1 до 10 и т. д.

Лучше всего начинать готовить ребенка к школе в 3-4 года. В этом возрасте он формируется как личность, начинает интересоваться и познавать окружающий мир. Чтобы вовлечь ребенка в процесс – давайте ему задания в игровой, развлекательной форме.

ВАЖНО: не ставьте конкретных целей. Все дети разные и развиваются в индивидуальном порядке.

Развивающие задания для дошкольников по математике

Задачи по математике в первую очередь не должны быть однообразными. Для того, чтобы заинтересовать ребенка, можно использовать загадки, головоломки, игры или задания с геометрическими фигурами. Подбирайте задачи с учетом уровня развития ребенка.

Вот несколько вариантов:

Игра Дома . Попросите ребенка нарисовать два трехэтажных дома на отдельном листе. Чтобы на каждом этаже было по 3 окна. В некоторых окнах попросите нарисовать шторки и “заселить” в квартиры со шторками людей, чтобы их было одинаковое количество на каждом этаже. Затем попросите ребенка посчитать, в каком доме живет больше людей. Интересные математические вопросы : Сколько лапок у двух собачек? Что тяжелее – килограмм яблок или килограмм пуха?

ВАЖНО: поощряйте интерес ребенка к таким задачам, будьте щедрыми на похвалу.

Развивающие задания по чтению

Особый акцент на подготовке к школе дома надо сделать на заданиях по чтению. Навыки чтения помогут ребенку легче учиться в школе. Начинать нужно с изучения букв, а затем чтения слогов и коротких слов.

ВАЖНО: учить ребенка читать нужно только в игровой форме.

Предлагаем несколько заданий, которые помогут развить навыки чтения:

Игра Найди слово . Попросите ребенка найти какое-то слово в незнакомом тексте. Ограничьте поиски, например, одной минутой. Карточки со слогами . Напишите на карточках слоги, чтобы из них можно было составить слова. Постепенно добавляйте новые карточки. Пропуск буквы . Напишите несколько слов и пропустите в каждом из них букву. Попросите ребенка вставить буквы, которых не хватает. Скорочтение . Просите ребенка каждый день читать на скорость один и тот же текст. Обращайте внимание на успехи будущего первоклассника.

Развивающие задания на логику

Приучить ребенка к графическим задачам и развить логику помогут следующие упражнения:

Лабиринт . Попросите малыша найти выход для зверушки из лабиринта с помощью ручки или карандаша. Рисунок по точкам . Нужно соединить между собой точки, чтобы получился рисунок. Если нужно, помогите ребенку.

ВАЖНО: не забывайте развивать моторику — этому способствует лепка, игры с конструктором, пальчиковая гимнастика.

Помните, что желание учиться прививается с детства, поэтому постарайтесь готовить ребенка к школе интересными и познавательными методами.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать школьную форму и портфель.