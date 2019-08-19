В Польше украинца на фабрике затянуло в механизм, после чего он умер.

Во Вроцлаве на фабрике концерна LG, который занимается изготовлением аккумуляторов для элетромобилей, 28-летний украинец умер от полученных травм на производстве.

Мужчина серьезно травмировал позвоночник. Механизм машины зажал его грудную клетку и повредил ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

Украинца госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Но медики не смогли спасти ему жизнь.

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Полиция начала расследование дела. Правоохранители не сообщают о деталях.

Кроме того, делом заинтересовалась прокуратура.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что украинцы массово покупают недвижимость в Польше.

Источник: Gazeta Wroclawska

Фото: Gazeta Wroclawska