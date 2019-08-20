По случаю Дня независимости военнослужащие Вооруженных сил Украины получат денежные премии в размере 1-2 тыс. грн.

Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

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– Военнослужащие, в том числе срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. грн. Военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тыс. грн, – отметил Полторак.