Украинские военные ко Дню независимости получат по 1-2 тыс. грн премии.
По случаю Дня независимости военнослужащие Вооруженных сил Украины получат денежные премии в размере 1-2 тыс. грн.
Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.
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– Военнослужащие, в том числе срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. грн. Военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тыс. грн, – отметил Полторак.
Также по случаю Дня независимости отдельные категории социально незащищенных киевлян получат материальную помощь.
Фото: military_tv_ua