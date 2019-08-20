PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

1-2 тыс. грн: ко Дню независимости военные получат премии

Украинские военные ко Дню независимости получат по 1-2 тыс. грн премии.

1-2 тыс. грн: ко Дню независимости военные получат премии

По случаю Дня независимости военнослужащие Вооруженных сил Украины получат денежные премии в размере 1-2 тыс. грн.

Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

Читайте: Участие в мероприятиях ко Дню независимости является добровольным – Офис президента

– Военнослужащие, в том числе срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. грн. Военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тыс. грн, – отметил Полторак.

Также по случаю Дня независимости отдельные категории социально незащищенных киевлян получат материальную помощь.

Фото: military_tv_ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Куда пойти на День независимости в Киеве: программа мероприятий
Сколько выходных на День независимости
В Киеве на День Независимости ограничат движение транспорта – где и когда
Выходные в августе: сколько дней будут отдыхать украинцы
Погода на День независимости 2019 в Украине (КАРТА)
Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий
Участие в мероприятиях ко Дню независимости является добровольным – Офис президента
Как работают банки на День независимости 2019
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка