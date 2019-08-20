Министерство здравоохранения с 2020 года хочет приблизить украинскую модель интернатуры к европейским стандартам.

Минздрав планирует увеличить срок прохождения интернатуры в Украине до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии.

Стоматологи будут проходить интернатуру один год.

После интернатуры хотят, чтобы врачи проходили резидентуру, которая будет длится в соответствии со сложностью специализации.

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Кроме того, в Минздраве предлагают уменьшить количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру с 34 до 13. Ими должны стать:

акушерство и гинекология

анестезиология и интенсивная терапия

внутренние болезни

общая практика семейная медицина

общая стоматология

медицина неотложных состояний

педиатрия

психиатрия

отоларингология

офтальмология

радиологическая онкология и ядерная медицина

радиология

хирургия.

Также предлагают ввести распределение студентов после окончания вузов по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена.

Общественное обсуждение нового проекта продлится до 14 сентября.

К слову, ранее Минздрав расширил список бесплатных лекарств.