Министерство здравоохранения с 2020 года хочет приблизить украинскую модель интернатуры к европейским стандартам.
Минздрав планирует увеличить срок прохождения интернатуры в Украине до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии.
Стоматологи будут проходить интернатуру один год.
После интернатуры хотят, чтобы врачи проходили резидентуру, которая будет длится в соответствии со сложностью специализации.
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Кроме того, в Минздраве предлагают уменьшить количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру с 34 до 13. Ими должны стать:
- акушерство и гинекология
- анестезиология и интенсивная терапия
- внутренние болезни
- общая практика семейная медицина
- общая стоматология
- медицина неотложных состояний
- педиатрия
- психиатрия
- отоларингология
- офтальмология
- радиологическая онкология и ядерная медицина
- радиология
- хирургия.
Также предлагают ввести распределение студентов после окончания вузов по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена.
Общественное обсуждение нового проекта продлится до 14 сентября.
К слову, ранее Минздрав расширил список бесплатных лекарств.