PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Минздрав планирует изменить правила прохождения интернатуры

Министерство здравоохранения с 2020 года хочет приблизить украинскую модель интернатуры к европейским стандартам.

інтерни

Минздрав планирует увеличить срок прохождения интернатуры в Украине до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии.

Стоматологи будут проходить интернатуру один год.

После интернатуры хотят, чтобы врачи проходили резидентуру, которая будет длится в соответствии со сложностью специализации.

Читайте: Онлайн-тест на туберкулез: Минздрав запустил анонимное анкетирование

Кроме того, в Минздраве предлагают уменьшить количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру с 34 до 13. Ими должны стать:

  • акушерство и гинекология
  • анестезиология и интенсивная терапия
  • внутренние болезни
  • общая практика семейная медицина
  • общая стоматология
  • медицина неотложных состояний
  • педиатрия
  • психиатрия
  • отоларингология
  • офтальмология
  • радиологическая онкология и ядерная медицина
  • радиология
  • хирургия.

Также предлагают ввести распределение студентов после окончания вузов по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена.

Общественное обсуждение нового проекта продлится до 14 сентября.

К слову, ранее Минздрав расширил список бесплатных лекарств.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минздрав расширил список бесплатных лекарств
Повредили внутренние органы: в Сумах женщина умерла во время операции
Без аппаратов и инструкций. Заработает ли система трансплантации в Украине с 2020 года
Гонорея и хламидиоз: чем опасны курортные романы
К 2020 году все больницы станут коммунальными некоммерческими учреждениями – МОЗ
В Николаеве нашли тело известного детского хирурга
Как записаться к врачу онлайн – пошаговая инструкция
Корь в Украине: 967 человек заболели за неделю
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка