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Факты / Украина

СБУ предотвратила теракт накануне Дня Независимости в Сумах

Служба безопасности Украины предотвратила теракты во время празднования Дня флага в Сумах.

СБУ предотвратила теракт накануне Дня Независимости в Сумах

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали 19-летнего местного жителя. Молодой человек входит в радикальную молодежную группировку, которая планировала взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

– Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в частности в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага и проведения концерта KVARTAL-FEST 23 августа на территории Сумщины, – рассказали в пресс-службе СБУ.

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Во время обысков правоохранителям удалось изъять гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Ранее Факты ICTV писали, что ко Дню независимости украинские военные получат по 1-2 тыс. грн премии.

Источник: СБУ

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