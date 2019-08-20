Служба безопасности Украины предотвратила теракты во время празднования Дня флага в Сумах.

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали 19-летнего местного жителя. Молодой человек входит в радикальную молодежную группировку, которая планировала взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

– Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в частности в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага и проведения концерта KVARTAL-FEST 23 августа на территории Сумщины, – рассказали в пресс-службе СБУ.

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Во время обысков правоохранителям удалось изъять гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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