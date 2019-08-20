Представителем президента Украины в Верховной Раде ІХ созыва назначен Руслан Стефанчук.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде.
Соответствующий указ главы государства №602/2019 от 19 августа 2019 года опубликован на сайте президента.
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– Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию), – говорится в указе.
Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.
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