Партия Голос не приняла предложении о назначении на должность вице-спикера парламента одного из ее народных депутатов.

Глава партии голос Ярослав Юрчишин заявил, что политическая сила действительно отказалась от того, чтобы один из ее представителей занимал должность вице-спикера Верховной Рады.

По его словам, указанная должность имеет церемониальные позиции.

– Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности, – объяснил Юрчишин.

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Он считает, что на должность заместителя председателя Верховной Рады могут претендовать партии, для которых более важным является политическое позиционирование.

Юрчишин добавил, что Голос поборолся бы за должность первого вице-спикера парламента, если бы у нее были управленческие функции.

К слову, партии Голос и Слуга народа не ведут переговоры о создании коалиции.