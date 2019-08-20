Судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка не отстранили от выполнения обязанностей, как того требовала Генпрокуратура.

ГПУ подавала в Высший совет правосудия ходатайство в отношении судьи Павла Вовка в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

По результатам заседания ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева от правосудия.

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Ранее на заседании Высшего совета правосудия 20 августа Вовк заявил о сложении полномочий председателя Окружного админсуда Киева.

Напомним, в начале августа Павлу Вовку Генпрокуратура вручила подозрение во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Фото: Павло Вовк