Судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка не отстранили от выполнения обязанностей, как того требовала Генпрокуратура.
ГПУ подавала в Высший совет правосудия ходатайство в отношении судьи Павла Вовка в связи с привлечением его к уголовной ответственности.
По результатам заседания ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева от правосудия.
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Ранее на заседании Высшего совета правосудия 20 августа Вовк заявил о сложении полномочий председателя Окружного админсуда Киева.
Напомним, в начале августа Павлу Вовку Генпрокуратура вручила подозрение во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
Фото: Павло Вовк