PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрепление гривны: в Нацбанке назвали три фактора

Укрепление гривны в Украине происходит благодаря поведению нерезидентов, монетарной политике и нормальной макроэкономической ситуации.

Укрепление гривны: в Нацбанке назвали три фактора

Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб рассказал о трех факторах, которые влияют на укрепление гривны, которое наблюдается в 2019 году.

– Первый фактор – поведение нерезидентов. Мы видим увеличение спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ. Их вложения на сегодня составляют около 92 млрд грн, – сказал Сологуб.

Кроме того, большую роль в укреплении нацвалюты сыграли нормальная макроэкономическая ситуация в стране и адекватная монетарная и фискальная политика.

Читайте: Прогноз курса валют до 2022 года: Минфин направил запрос в НБУ

Замглавы НБУ выразил уверенность в том, что интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам не является краткосрочным.

Он добавил, что большая часть нерезидентов вкладываются в долгосрочные бумаги.

К слову, банкиры считают, что курс до конца 2019 года будет колебаться в пределах 25,5-26,5 грн/долл.

Источник: Украинская правда

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Курс доллара до конца 2019 года – прогноз банкиров
Прогноз курса валют до 2022 года: Минфин направил запрос в НБУ
Курс гривны: на сколько упадет национальная валюта к концу года
Доллар и евро подорожали – курс валют на 13 августа
Гривну ждет дальнейшее ослабление – аналитик дал прогноз по курсу доллара в Украине
$2 млрд в год – в НБУ рассказали подробности новой программы МВФ
НБУ вводит в обращение монету, посвященную Ярославу Мудрому
Курсы валют к доллару: гривна на первом месте по росту
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка