Укрепление гривны в Украине происходит благодаря поведению нерезидентов, монетарной политике и нормальной макроэкономической ситуации.

Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб рассказал о трех факторах, которые влияют на укрепление гривны, которое наблюдается в 2019 году.

– Первый фактор – поведение нерезидентов. Мы видим увеличение спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ. Их вложения на сегодня составляют около 92 млрд грн, – сказал Сологуб.

Кроме того, большую роль в укреплении нацвалюты сыграли нормальная макроэкономическая ситуация в стране и адекватная монетарная и фискальная политика.

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Замглавы НБУ выразил уверенность в том, что интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам не является краткосрочным.

Он добавил, что большая часть нерезидентов вкладываются в долгосрочные бумаги.

К слову, банкиры считают, что курс до конца 2019 года будет колебаться в пределах 25,5-26,5 грн/долл.