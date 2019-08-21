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Факты / Украина / Политика

Арахамия предлагает упростить увольнение госслужащих на особый период

Народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия предлагает ввести особый период действия правил упрощенного увольнения и найма госслужащих.

Давид Арахамія

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что согласно действующему законодательству, чтобы освободить даже рядовую должность, понадобится год. Поэтому сейчас нет времени, чтобы его терять.

Давайте сделаем особый период и определим это по времени. Сколько вам надо? Два года? На два года на особый период, сделаем очень упрощенные правила найма и увольнения, а потом вернемся к нормальному взвешенному закону, – сказал депутат.

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Давид Арахамия заметил, что эта идея имеет определенные риски. Но, по его мнению, гораздо больше риски того, что из-за бюрократии никто из новых менеджеров ничего не сможет сделать.

Ведь, согласно закону, увольнение старых кадров невозможно.

Кстати, ранее глава партии слуга народа Дмитрий Разумков предложил повысить депутатам зарплату.

Фото: Давид Арахамия

Источник: Укринформ

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