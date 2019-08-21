Народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия предлагает ввести особый период действия правил упрощенного увольнения и найма госслужащих.

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что согласно действующему законодательству, чтобы освободить даже рядовую должность, понадобится год. Поэтому сейчас нет времени, чтобы его терять.

Давайте сделаем особый период и определим это по времени. Сколько вам надо? Два года? На два года на особый период, сделаем очень упрощенные правила найма и увольнения, а потом вернемся к нормальному взвешенному закону, – сказал депутат.

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Давид Арахамия заметил, что эта идея имеет определенные риски. Но, по его мнению, гораздо больше риски того, что из-за бюрократии никто из новых менеджеров ничего не сможет сделать.

Ведь, согласно закону, увольнение старых кадров невозможно.

Кстати, ранее глава партии слуга народа Дмитрий Разумков предложил повысить депутатам зарплату.

Фото: Давид Арахамия