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Факты / Украина

Госслужба труда будет проверять предпринимателей в любое время и без предупреждений

Кабмин снова разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить инспекционные проверки предпринимателей.

Госслужба труда будет проверять предпринимателей в любое время и без предупреждений

Не смотря на отмену Шестым апелляционным административным судом инспекционных проверок предпринимателей, Кабмин вновь возобновил этот процесс.

Соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании правительства.

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Согласно проекту постановления, инспекторы труда могут в любое время суток беспрепятственно и без предварительного уведомления приходить с инспекционными проверками в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами.

К слову, в Украине ввели новую маркировку для пищевых продуктов.

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