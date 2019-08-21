Кабмин снова разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить инспекционные проверки предпринимателей.

Не смотря на отмену Шестым апелляционным административным судом инспекционных проверок предпринимателей, Кабмин вновь возобновил этот процесс.

Соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании правительства.

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Согласно проекту постановления, инспекторы труда могут в любое время суток беспрепятственно и без предварительного уведомления приходить с инспекционными проверками в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами.

К слову, в Украине ввели новую маркировку для пищевых продуктов.