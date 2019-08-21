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Факты / Украина / Общество

Кабмин утвердил правила обучения для инклюзивных групп

Кабмин утвердил правила организации инклюзивных групп во внешкольных учреждениях.

Кабмин утвердил правила обучения для инклюзивных групп

Принятое постановление Кабмина устанавливает четкие правила оргнизации инклюзивного обучения во внешкольном образовании.

Отныне, чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями зачислили во внешкольное учреждения, его родителям или законным представителям необходимо подать соответствующее заявление.

К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие наличие особых образовательных потребностей – вывод инклюзивно-ресурсного центра, индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью.

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Руководитель учреждения обязан создать инклюзивную группу и сформировать команду психолого-педагогического сопровождения.

В ее состав должны входить педагогические работники, администрация заведения и, при необходимости, другие специалисты.

Чтобы инклюзивная группа заработала, заведение внешкольного образования должно соответствовать следующим требованиям:

  • архитектурная доступность зданий, помещений и прилегающей территории;
  • поддержка принципов универсального дизайна в сфере образования;
  • соответствующая материально-техническая и учебно-методическая база.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как подготовить ребенка к школе дома.

Источник: Кабмин

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