Кабмин утвердил правила организации инклюзивных групп во внешкольных учреждениях.

Принятое постановление Кабмина устанавливает четкие правила оргнизации инклюзивного обучения во внешкольном образовании.

Отныне, чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями зачислили во внешкольное учреждения, его родителям или законным представителям необходимо подать соответствующее заявление.

К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие наличие особых образовательных потребностей – вывод инклюзивно-ресурсного центра, индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью.

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Руководитель учреждения обязан создать инклюзивную группу и сформировать команду психолого-педагогического сопровождения.

В ее состав должны входить педагогические работники, администрация заведения и, при необходимости, другие специалисты.

Чтобы инклюзивная группа заработала, заведение внешкольного образования должно соответствовать следующим требованиям:

архитектурная доступность зданий, помещений и прилегающей территории;

поддержка принципов универсального дизайна в сфере образования;

соответствующая материально-техническая и учебно-методическая база.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как подготовить ребенка к школе дома.