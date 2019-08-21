На День независимости, 24 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода.

21В Украине 24 августа дожди с грозами ожидаются только на востоке, на остальной территории – сухо и солнечно.

На юге – от +30 до +32.

В северных областях – в пределах +28.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

На западе – от +27 до +32.

В центре синоптики прогнозируют +30.

В восточных областях – от +28 до +31.

В Киеве на День Независимости без осадков. Ночью 13-15, а днем 26-28 выше нуля.

Синоптик Наталья Диденко также дала прогноз для Киева на День независимости:

– На День Флага и День Независимости в столице погода без изменений, солнечно и около +25 +28 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.