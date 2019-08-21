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Факты / Украина / Политика

Еще трех украинских политзаключенных перевели в СИЗО к морякам

Восемь украинцев перевели в СИЗО Лефортово из региональных учреждений ФСИН.

роман сущенко

Граждане Украины Роман Сущенко и Евгений Панов этапированы в московский СИЗО Лефортово на фоне переговоров о возможном обмене с Украиной.

– 20 августа в московском СИЗО Лефортово приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко, – говорится в сообщении.

Правозащитники предполагают, что, следовательно, все украинцы находятся в московском СИЗО.

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Всего в Лефортово теперь доставлено восемь украинцев.

К слову, политзаключенного Романа Терновского освободили из российской колонии.

Источник: Виктория Ивлева

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