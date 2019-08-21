Премьер-министр Владимир Гройсман представил отчет за три года работы Кабмина.

Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что на первом заседании новой Верховной Рады его правительство слагает полномочия.

По его словам, за три года заложен фундамент для внедрения качественных изменений и достижения положительных результатов.

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Гройсман также назвал основные достижения Кабмина:

Международные резервы НБУ выросли до $21,8 млрд – лучший показатель за последние годы.

Снижение инфляции за три года (2016-2018) с 12,4% до 9,8%.

за три года (2016-2018) с 12,4% до 9,8%. Украина 1 363 дня живет без поставок газа из России.

Отремонтировано и проложено более 7 тыс. км дорог.

В рамках децентрализации – рост доходов местных бюджетов в четыре раза.

Украинцам доступны 128 электронных услуг – от оформления документов для новорожденного ребенка до начала бизнеса и назначения пенсии.

С апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое – до 4 173 грн или $150.

– до 4 173 грн или $150. В детских садах созданы 85,5 тыс. мест, открыто 320 дошкольных учреждений.

С сентября 2018 года все младенцы получают подарок от государства – Пакунок маляти.

Инициатива Чужих дітей не буває – детям возвращено 8,4 млрд грн алиментов.

Детям-сиротам приобрели 1 297 квартир, построено и отремонтировано 124 детских дома семейного типа.

В рамках медреформы 28 млн украинцев выбрали врача, а по программе Доступні ліки выписано и возмещено 40 млн рецептов.







































Гройсман отчитался о работе Кабмина за 3 года – основные показатели / 10 фотографий

Имя нового премьера станет известно 29 сентября во время первого заседания новой Рады.