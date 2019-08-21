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Факты / Украина

Гройсман отчитался о работе Кабмина за 3 года – основные показатели

Премьер-министр Владимир Гройсман представил отчет за три года работы Кабмина.

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Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что на первом заседании новой Верховной Рады его правительство слагает полномочия.

По его словам, за три года заложен фундамент для внедрения качественных изменений и достижения положительных результатов.

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Гройсман также назвал основные достижения Кабмина:

  • Международные резервы НБУ выросли до $21,8 млрд  – лучший показатель за последние годы.
  • Снижение инфляции за три года (2016-2018) с 12,4% до 9,8%.
  • Украина 1 363 дня живет без поставок газа из России.
  • Отремонтировано и проложено более 7 тыс. км дорог.
  • В рамках децентрализации – рост доходов местных бюджетов в четыре раза.
  • Украинцам доступны 128 электронных услуг – от оформления документов для новорожденного ребенка до начала бизнеса и назначения пенсии.
  • С апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое – до 4 173 грн или $150.
  • В детских садах созданы 85,5 тыс. мест, открыто 320 дошкольных учреждений.
  • С сентября 2018 года все младенцы получают подарок от государства – Пакунок маляти.
  • Инициатива Чужих дітей не буває – детям возвращено 8,4 млрд грн алиментов.
  • Детям-сиротам приобрели 1 297 квартир, построено и отремонтировано 124 детских дома семейного типа.
  • В рамках медреформы 28 млн украинцев выбрали врача, а по программе Доступні ліки выписано и возмещено 40 млн рецептов.
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Гройсман отчитался о работе Кабмина за 3 года – основные показатели / 10 фотографий

Имя нового премьера станет известно 29 сентября во время первого заседания новой Рады.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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