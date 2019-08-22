В связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и 28-летия независимости Украины в Киеве изменится движение общественного транспорта.

На время подготовки и проведения мероприятий ко Дню Государственного Флага Украины и 28-летию независимости Украины предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта.

22 августа с 18.00 ориентировочно до 23.00 на время запрета движения на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской), на ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик) движение будет организовано следующим образом:

Автобус №24 будет курсировать от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

Автобусы №114 будут ездить на участках от ул. Милославской до стадиона Динамо им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала Центральный ст. м Площадь Льва Толстого.







23 и 24 августа в Киеве изменится движение общественного транспорта (КАРТА) / 2 фотографии

23 августа с 07.00 до окончания мероприятия во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле КГГА (ул. Крещатик, 36) движение автобусов №24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.

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С 17.00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа во время запрета движения транспортных средств на Владимирском спуске, ул. Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади) движение будет организовано:

Автобус №24 будет курсировать от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к стадиону Динамо им. Валерия Лобановского;

Автобус №62 будет ехать от Ботанического сада до стадиона Динамо им. Валерия Лобановского;

Автобус №114 – от ул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме – далее Боричев спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – дальше постоянным маршрутом и от железнодорожного вокзала Центральный до ст. м Площадь Льва Толстого.







23 и 24 августа в Киеве изменится движение общественного транспорта (КАРТА) / 2 фотографии

24 августа с 07.00 до 13.00 на время проведения ежегодного легкоатлетического пробега Забег в вышиванках по маршруту Русановская набережная (от Русановского бульвара) – Днепровская набережная (до д. №16) движение изменится следующим образом:

Автобус №35 поедет (в направлении ул. Подлипки) – ул. Урловская – ул. Княжий Затон – ул. Григоренко – ул. Николая Бажана, далее по действующему маршруту;

Автобус №42 будет курсировать (в направлении ул. Елизаветы Чавдар) – от ул. Митрополита Андрея Шептицкого до ул. Урловская до ул. Княжий Затон – ул. Григоренко – ул. Николая Бажана, а дальше по обычному маршруту;

Автобус №49 будет выезжать от метро Левобережная – ул. Евгения Сверстюка – ул. Ивана Миколайчука – ул. Амвросия Бучмы – ул. Павла Тычины – ул. Березняковская – зал. пл. Левый берег;

Автобус №95 – Никольская Слободка – ул. Комбинатная – ул. Каховская – ул. Челябинская – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – ул. Ивана Миколайчука – ул. Амвросия Бучмы – ул. Павла Тычины – ул. Березняковская – зал. пл. Левый берег;

Автобус №87 будет курсировать от ул. Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – ул. Березняковская – ул. Павла Тычины (в обратном направлении – ул. Амвросия Бучмы – ул. Ивана Миколайчука) – ул. Юрия Шумского – зал. пл. Левый берег;

Автобусы №108 – начнут движение с ул. Шептицкого до ул. Евгения Сверстюка – ул. Соборности – Харьковское шоссе – ул. Тепловозная – ул. Петра Григоренко – ул. Анны Ахматовой – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Декабристов – ст. м Харьковская.

С 10.00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12.00) на время запрета движения транспортных средств по ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до ок. Тараса Шевченко), б-ре ​​Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Большой Васильковской (от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади), ул. Бассейной (от Крутящего спуска до ул. Крещатик) движение будет организовано следующим образом:

Автобусы №114 будут курсировать – на делянках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала Центральный до б-ру Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)







23 и 24 августа в Киеве изменится движение общественного транспорта (КАРТА) / 2 фотографии

Автобусы №118 будут курсировать от ст. м Черниговская до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Победы, далее по обычному маршруту.

В обратном направлении от ст. м Политехнический институт до б-ра Тараса Шевченко по привычному маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту;

Троллейбусы №5, 7, 8, 17 соответственно будут курсировать от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.