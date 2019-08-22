В Украине впереди длительные выходные. Синоптики прогнозируют на 24, 25 и 26 августа жаркую погоду.

В субботу, 24 августа, дожди ожидаются только в Тернопольской, Хмельницкой, Херсонской и Днепропетровской областях. На остальной территории Украины – сухо и солнечно.

Максимальные +33 синоптики обещают на юге, на один-два градуса ниже в восточных областях.

В центре +30, на западе и севере – от +25 до +27.

В Киеве на День независимости без осадков, ночью 12-14, а днем ​​25-27 выше нуля.

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В воскресенье, 25 августа, везде жарко и практически без осадков.

Разве что на Закарпатье возможен дождь и гроза, здесь до +32.

В остальных западных областях до +29.

На юге +32, на востоке +30, в северных регионах – от +25 до +29.

В столице сухо, ночью 14-16, днем ​​27-29 градусов тепла.

В понедельник, 26 августа, погода останется неизменной – солнце и жара.

На юге +32, в центре +31, на востоке +30, в западных и северных областях в среднем +28.

В Киеве без осадков, до +16 ночью и +29 днем.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на День независимости в Украине.