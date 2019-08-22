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Факты / Украина / Политика

Батькивщина выдвинула кандидатуру вице-спикера

На должность вице-спикера Верховной Рады девятого созыва выдвинули кандидатуру от партии Батькивщина.

Батькивщина выдвинула кандидатуру вице-спикера

Избранный народный депутат от партии Батькивщина Андрей Кожемякин отказался называть фамилию кандидата на пост вице-спикера парламента, которого выдвинула политсила 22 августа.

– Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно, – сказал Кожемякин.

Он добавил, что на пост вице-спикера Верховной Рады также претендует Оппозиционная платформа – За жизнь.

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Избранная народным депутатом от партии Европейская солидарность Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что политсила не будет бороться за должность вице-спикера.

По ее словам, как минимум 11 членов партии претендуют на должности председателей, первых заместителей и секретарей комитетов.

К слову, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия Слуга народа претендует на председательство в 21 комитете.

Источник: Интерфакс-Украина

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