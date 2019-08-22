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Факты / Украина

День города в Харькове – план мероприятий

В Харькове 23 августа праздную День города. Программу мероприятий – читайте в материале Фактов ICTV.

День города в Харькове – план мероприятий

День города в Харькове празднуют в канун Дня независимости – 23 августа.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

По этому поводу горожан ожидаются многочисленные мероприятия и концерты.

План мероприятий на День города в Харькове:

  • 8.00 – возложение цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке;
  • 10.00 – флэшмоб и шоу флагов на пл. Конституции;
  • 18.00 – открытие фонтана в саду Шевченко, Каскада и фотовыставка финалистов фотоконкурса Герои нашего города (будет работать с 10.00 до 21.00);
  • 19.00 – концерт на площади Свободы. На сцене выступит Верка Сердючка, Ирина Билык, Оля Полякова, Настя Каменских, KAZKA и Время и Стекло. Также горожан ожидают шоу фонтанов, световое шоу, праздник огней под звуки симфонического оркестра Харьковской филармонии и фейерверк.

Ранее Факты ICTV публиковали план мероприятий на День независимости в Харькове.

Фото: Dreamstime

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