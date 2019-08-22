В Харькове 23 августа праздную День города. Программу мероприятий – читайте в материале Фактов ICTV.

День города в Харькове празднуют в канун Дня независимости – 23 августа.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

По этому поводу горожан ожидаются многочисленные мероприятия и концерты.

План мероприятий на День города в Харькове:

8.00 – возложение цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке;

10.00 – флэшмоб и шоу флагов на пл. Конституции;

18.00 – открытие фонтана в саду Шевченко, Каскада и фотовыставка финалистов фотоконкурса Герои нашего города (будет работать с 10.00 до 21.00);

19.00 – концерт на площади Свободы. На сцене выступит Верка Сердючка, Ирина Билык, Оля Полякова, Настя Каменских, KAZKA и Время и Стекло. Также горожан ожидают шоу фонтанов, световое шоу, праздник огней под звуки симфонического оркестра Харьковской филармонии и фейерверк.

Ранее Факты ICTV публиковали план мероприятий на День независимости в Харькове.