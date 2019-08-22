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Курс доллара до конца лета 2019 – прогноз аналитика

До 27 августа в Украине возможно падение курса доллара до отметки в 25 грн.

Курс доллара до конца лета 2019 – прогноз аналитика

Аналитик Егор Комов рассказал, что гривня стабилизировалась и продержится на таком уровне еще несколько дней.

– По нашим оценкам, в ближайшие шесть-семь дней возможна ревальвация до 25 грн, – прогнозирует эксперт.

Читайте: Прогноз курса валют до 2022 года: Минфин направил запрос в НБУ

На четверг, 22 августа, НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 25,2 грн/$.

К слову, банкиры считают, что курс до конца 2019 года будет колебаться в пределах 25,5-26,5 грн/долл.

Источник: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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