До 27 августа в Украине возможно падение курса доллара до отметки в 25 грн.
Аналитик Егор Комов рассказал, что гривня стабилизировалась и продержится на таком уровне еще несколько дней.
– По нашим оценкам, в ближайшие шесть-семь дней возможна ревальвация до 25 грн, – прогнозирует эксперт.
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На четверг, 22 августа, НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 25,2 грн/$.
К слову, банкиры считают, что курс до конца 2019 года будет колебаться в пределах 25,5-26,5 грн/долл.
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