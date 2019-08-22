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Факты / Украина

Марш на День независимости – как проходит репетиция в центре Киева

В Киеве проходит репетиция Марша защитников Украины на День независимости.

Марш на День независимости – как проходит репетиция в центре Киева

В Киеве репетируют Марш защитников Украины ко Дню независимости.

В центре столицы находятся более 12 подразделений МВД, ГСЧС, полиция, Нацгвардия, медики, пограничная служба, летчики и ветераны.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

Репетицией, которая должна закончится в 23.00, руководит режиссер мероприятия Алан Бадоев.

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Марш на День независимости – как проходит репетиция в центре Киева / 6 фотографий

К слову, Факты ICTV проведут прямую трансляцию мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины.

Фото: Информатор

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