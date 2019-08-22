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Факты / Украина

План мероприятий на День независимости 2019 в Харькове

На День независимости Украины в Харькове местных жителей и горожан ожидаются множество мероприятий и концертов.

День независимости 2019 в Харькове

На День Независимости Украины в Харькове откроется выставка, посвященная городам-побратимам, пройдут открытые тренировки по бейсболу, софтболу и американскому футболу, а на главной сцене выступят, как украинские, так и зарубежные артисты.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

План мероприятий на День независимости в Харькове:

Главная сцена

  • 13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей
  • 14.45 – 16.30 Брейкданс джемы
  • 16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы
  • 17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту Будьмо!
  • 18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра Lords of the Sound
  • 19.30 – 21.10 Трибьют шоу METALLICA SHOW Симфонического оркестра Lords of the Sound и трибьют-группы GARAG DAYZ
  • 21.00 – 23.00 Праздничная дискотека

Французский парк

  • 17.00 – 18.00 Концерт на бандуре
  • 19.00 – 20.00 Вокальная программа

Логово Билли Кида

  • 12.00 – 19.00 Лазертаг бои
  • 16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль Гранд Техас шоу

Детский парк

  • 13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа
  • 16.30 – 17.30 Мастер-класс по гопаку для детей

Спортивные площадки

  • 14.00 – 18.00 Мастер класс по американскому футболу
  • 14.00 – 18.00 Мастер класс по софтболу
  • 14.00 – 18.00 Мастер класс по бейсболу

Дикий запад

  • 14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги Образование за рубежем Эрудитус

Ретро парк

  • 16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук
  • 17.30 – 20.00 Танцевальная программа Танцуют все!

К слову, Факты ICTV проведут прямую трансляцию мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины.

Фото: Dreamstime

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