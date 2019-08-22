На День независимости Украины в Харькове местных жителей и горожан ожидаются множество мероприятий и концертов.

На День Независимости Украины в Харькове откроется выставка, посвященная городам-побратимам, пройдут открытые тренировки по бейсболу, софтболу и американскому футболу, а на главной сцене выступят, как украинские, так и зарубежные артисты.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

План мероприятий на День независимости в Харькове:

Главная сцена

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей

14.45 – 16.30 Брейкданс джемы

16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы

17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту Будьмо!

18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра Lords of the Sound

19.30 – 21.10 Трибьют шоу METALLICA SHOW Симфонического оркестра Lords of the Sound и трибьют-группы GARAG DAYZ

21.00 – 23.00 Праздничная дискотека

Французский парк

17.00 – 18.00 Концерт на бандуре

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль Гранд Техас шоу

Детский парк

13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа

16.30 – 17.30 Мастер-класс по гопаку для детей

Спортивные площадки

14.00 – 18.00 Мастер класс по американскому футболу

14.00 – 18.00 Мастер класс по софтболу

14.00 – 18.00 Мастер класс по бейсболу

Дикий запад

14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги Образование за рубежем Эрудитус

Ретро парк

16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук

17.30 – 20.00 Танцевальная программа Танцуют все!

К слову, Факты ICTV проведут прямую трансляцию мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины.