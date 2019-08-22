На День независимости Украины в Харькове местных жителей и горожан ожидаются множество мероприятий и концертов.
На День Независимости Украины в Харькове откроется выставка, посвященная городам-побратимам, пройдут открытые тренировки по бейсболу, софтболу и американскому футболу, а на главной сцене выступят, как украинские, так и зарубежные артисты.
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План мероприятий на День независимости в Харькове:
Главная сцена
- 13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей
- 14.45 – 16.30 Брейкданс джемы
- 16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы
- 17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту Будьмо!
- 18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра Lords of the Sound
- 19.30 – 21.10 Трибьют шоу METALLICA SHOW Симфонического оркестра Lords of the Sound и трибьют-группы GARAG DAYZ
- 21.00 – 23.00 Праздничная дискотека
Французский парк
- 17.00 – 18.00 Концерт на бандуре
- 19.00 – 20.00 Вокальная программа
Логово Билли Кида
- 12.00 – 19.00 Лазертаг бои
- 16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль Гранд Техас шоу
Детский парк
- 13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа
- 16.30 – 17.30 Мастер-класс по гопаку для детей
Спортивные площадки
- 14.00 – 18.00 Мастер класс по американскому футболу
- 14.00 – 18.00 Мастер класс по софтболу
- 14.00 – 18.00 Мастер класс по бейсболу
Дикий запад
- 14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги Образование за рубежем Эрудитус
Ретро парк
- 16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук
- 17.30 – 20.00 Танцевальная программа Танцуют все!
К слову, Факты ICTV проведут прямую трансляцию мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины.