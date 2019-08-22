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Факты / Украина

План мероприятий на День независимости в Одессе

Мероприятий на День независимости в Одессе планируется много. Факты ICTV предлагают узнать программу событий на патриотические выходные.

План мероприятий на День независимости в Одессе

День независимости в Одессе будет полон событиями.

24 августа в 10.00 в парке имени Тараса Шевченко пройдет возложение цветов к памятнику великого украинского поэта.

С 11.00 на площадке Ракушка будут выступать участники конкурса молодых талантов Черноморская звездочка. Также в этот день состоится шествие достоинства, в котором примут участие члены ветеранских организаций, жители Одессы и области.

23-24 августа с 11.00 до 18.00 состоится флешмоб Быть украинцем – почетно. Спасибо защитникам Украины, в рамках которого можно посетить корабли ВМС ВСУ на Морском вокзале. К осмотру будут открыты фрегат Гетман Сагайдачный, малый бронированный артиллерийский катер Аккерман и артиллерийский катер Скадовск.

Экскурсии бесплатные. Для посещения обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Все выходные в Летнем театре будет проходить IV фольклорный фестиваль Казацкие гостины на Дерибасовской. На фестивале будет праздничный концерт, выставка-ярмарка народных умельцев, показательные выступления и мастер-классы боевого казацкого искусства, флешмоб Рушник злагоди, показ украинской традиционной одежды, конкурсы и развлечения.

Также в столице юмора 24 августа пройдет фестиваль красок ColorFest. Он состоится в Дюковском парке, который находится по адресу Раскидайловская, 56/1.

Время проведения с 15.00 до 21.00, вход свободный.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали план мероприятий на День независимости 2019 в Киеве.

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