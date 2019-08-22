Сегодня, 22 августа, по всей территории Украины будет сухая и теплая погода.
В Украине 22 августа по всей территории будет солнечно, осадки ожидаются только в некоторых северных областях.
На западе температура днем 23-25°, ночью 14-17°.
На юге Украины 31-34° днем, 18-20° ночью.
В восточных областях температура днем составит 30-32°, ночью до 17-10°. Дожди возможны в Харьковской области.
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На севере страны 25-28° днем, ночью до 18°. Дождливо в Черниговской и Сумской областях.
В центральных областях днем 24-28°, ночью 15-19°.
В Киеве температура днем 24-26°, ночью 17-19°.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на День независимости в Украине.
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