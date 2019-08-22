Сегодня, 22 августа, по всей территории Украины будет сухая и теплая погода.

В Украине 22 августа по всей территории будет солнечно, осадки ожидаются только в некоторых северных областях.

На западе температура днем ​​23-25°, ночью 14-17°.

На юге Украины 31-34° днем, ​​18-20° ночью.

В восточных областях температура днем ​​составит 30-32°, ночью до 17-10°. Дожди возможны в Харьковской области.

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На севере страны 25-28° днем, ночью до 18°. Дождливо в Черниговской и Сумской областях.

В центральных областях днем ​​24-28°, ночью 15-19°.

В Киеве температура днем ​​24-26°, ночью 17-19°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на День независимости в Украине.