Россия готовит утилизацию единственной украинской подлодки Запорожье, которая оказалась у РФ после аннексии Крыма.

Из материалов российского портала госзакупок следует, что Минобороны РФ ищет подрядчика для утилизации украинской подлодки Запорожье. Там размещен тендер на “утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах”.

На проведение работ выделено 193 млн руб. Лодку должны утилизировать до 10 ноября 2020 года.

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Подлодка Запорожье была сконструирована в 1970 году. Она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины до аннексии РФ Крыма в 2014 года.

К слову, расследователи InformNapalm опубликовали доказательства того, что большой десантный корабль Ямал Черноморского флота России принимал участие в захвате Крыма.