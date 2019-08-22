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Факты / Украина

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку Запорожье

Россия готовит утилизацию единственной украинской подлодки Запорожье, которая оказалась у РФ после аннексии Крыма.

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку Запорожье

Из материалов российского портала госзакупок следует, что Минобороны РФ ищет подрядчика для утилизации украинской подлодки Запорожье. Там размещен тендер на “утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах”.

На проведение работ выделено 193 млн руб. Лодку должны утилизировать до 10 ноября 2020 года.

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Подлодка Запорожье была сконструирована в 1970 году. Она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины до аннексии РФ Крыма в 2014 года.

К слову, расследователи InformNapalm опубликовали доказательства того, что большой десантный корабль Ямал Черноморского флота России принимал участие в захвате Крыма.

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